«Вы не можете мне указывать, я англичанин!» Пассажир Ryanair напился и устроил дебош

Пассажир Ryanair устроил дебош на борту и назвал себя дикарем

Пассажир самолета Ryanair напился и устроил дебош на борту. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Конфликт произошел в ноябре 2025 года, но подробности появились после недавнего разбирательства в суде. Британец Стивен Блофилд возвращался на родину из Кракова. В аэропорту отправления он выпил несколько спиртных напитков, но его допустили к посадке.

В полете мужчина стал оскорблять попутчиков и игнорировать команды бортпроводников, называя себя дикарем.

«Вы не можете мне указывать, я англичанин!» — заявил дебошир.

Когда самолет сел в Бристоле, полицейские арестовали Блофилда. Его обвинили в нарушении безопасности, унижении экипажа и запугивании пассажиров.

