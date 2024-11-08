Байдена заподозрили в симуляции деменции

CNN: Байден мог симулировать деменцию, чтобы не дать Харрис победить на выборах

Действующий президент США Джо Байден после поражения своей преемницы Камалы Харрис на выборах обратился к избирателям. Он выступил на удивление бодро, и это породило конспирологическую теорию об отсутствии у него когнитивных нарушений. Речь политика показал телеканал CNN .

Журналисты обратили внимание на то, что несмотря на поражение Демпартии, Байден на выступлении в Розовом саду Белого дома выглядел скорее оптимистичным, чем подавленным. Публика ожидала, что он будет в отчаянье — однопартийцы вытеснили политика из президентской гонки и к власти пришел его давний соперник.

«Неудачи неизбежны, но сдаваться непростительно. Нас всех сбивают с ног, но мера нашего характера, как сказал бы мой отец, заключается в том, как быстро мы снова встаем», — сказал президент.

Байден шел уверенно, говорит громко, четко и не проявлял никаких признаков ментальных нарушений. Он заверил американцев в святости выборов и призвал признать итоги. Из-за этого в соцсетях возникла теория о том, что на самом деле демократ здоров.

«Он либо нашел лекарство от деменции, либо все это время одурачивал нас», — заявил один из интернет-пользователей.

Президент уступил место в предвыборной гонке Харрис. Журналистка Кристен Уэлкер возложила вину за ее поражение на самого Байдена. Она заявила, что он специально снял кандидатуру так поздно.