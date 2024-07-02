Преимущества Харрис в качестве замены Байдена назвали в США

WSJ: Харрис — наиболее вероятная замена Байдена из-за поддержки темнокожих

Rod Lamkey
Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис стала одним из явных фаворитов на замену действующему президенту Джо Байдену в качестве представителя Демократической партии на выборах осенью 2024 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что Харрис весьма популярна среди демократов и темнокожих, несмотря на скромные рейтинги поддержки среди населения. При этом они предупредили, что поиск кандидата на замену Байдену в обход кандидатуры Харрис вызовет раскол внутри фракции.

«Камала готова занять место президента, она заслужила трудом такую должность. Я бы разозлился, если бы вы попробовали перепрыгнуть через вице-президента», — подчеркнул Кит Уильямс, глава фракции темнокожих представителей Демократической партии в Мичигане.

Ранее СМИ сообщили, что Байден может отказаться от участия в предвыборной гонке, если этого захотят его ближайшие сторонники.

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