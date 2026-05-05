Астронавт перед смертью описал возможный контакт с НЛО

Незадолго до смерти американский летчик-испытатель и коммерческий астронавт Брайан Бинни рассказал о загадочном эпизоде, который мог быть связан с НЛО. Об этом сообщила Daily Mail .

Случай произошел в декабре 2003 года в Калифорнии. Бинни вспоминал, что проснулся около 04:00 от ярких вспышек света в спальне. Затем он заметил два огонька, которые приблизились к окну и направились в его сторону.

«Пока я лежу здесь, мне кажется, что кто-то включил телевизор, и эти вспышки света возникают из-за смены кадров. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Они то ли изучали меня, то ли проверяли и не нашли ничего интересного, но все это медленно растворялось», — рассказал мужчина.

Журналисты уточнили, что публично поделиться этой историей астронавт решил уже после того, как узнал о неизлечимой болезни. Бинни умер в 2022 году в возрасте 69 лет. История легла в основу документального фильма, работу над которым вели пять лет.

Ранее конгрессмен Тим Берчетт заявил, что получил сведения о неопознанном подводном объекте размером с футбольное поле. Аппарат якобы двигался с необычно высокой скоростью и вызвал интерес у американских властей.