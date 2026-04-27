Конгрессмен Берчетт рассказал о подводном НЛО размером с футбольное поле

Конгрессмен пересказал разговор с американским адмиралом. Тот сообщил о неизвестном подводном аппарате, который радар боевого корабля зафиксировал в море. По размерам удивительный объект напоминал футбольное поле и развивал скорость более 300 километров в час.

«У нас нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости», — добавил он.

По словам Берчетта, скептики часто объясняют подобные объекты секретными разработками США, Китая или России. Однако он предположил, что Пекин или Москва давно пустили бы такую технику в ход, если бы действительно ею располагали.

«Если бы они были нашими, мы не стали бы рисковать жизнями военных, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти штуки могут висеть в воздухе часами, а потом уйти прямо вверх, могут атаковать под любыми углами», — сказал конгрессмен.

Журналисты также напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о скорой публикации секретных материалов по НЛО.