Артснаряд 1918 года вытащили из заднего прохода пенсионера во Франции

Во Франции 88-летний пенсионер обратился к медикам за помощью, жалуясь на снаряд времен Первой мировой войны, застрявший в его заднем проходе. Об этом сообщили источники в полиции газете Le Figaro .

Пожилой француз обратился в больницу Рангей в Тулузе. Он пожаловался медикам на сильную боль в заднем проходе, отметив, что в него вошел некий объект, но не уточнил, какой именно.

«Во время извлечения предмета хирург заметил, что это снаряд времен Первой мировой войны, длиной около 16 сантиметров и шириной четыре сантиметра», — уточнили в материале.

В больницу прибыли полицейские и саперы из службы разминирования, организовавшие охранный периметр.

В полиции заявили, что снаряд, датированный 1918 годом, угрозы взрыва не представлял. Пациенту, обратившемуся к врачам со столь деликатной и опасной проблемой, предстоит в суде объяснить, откуда взялся боеприпас.

Прокуратура Тулузы заявила, что не станет возбуждать уголовное дело.

