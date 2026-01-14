В Китае врачи вытащили из заднего прохода мужчины 17-сантиметровый батат

Китайские врачи удалили из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат, застрявший у него в заднем проходе. Об этом сообщили на сайте China.com .

Пожилой мужчина засунул в задний проход батат длиной около 17 сантиметров и диаметром от шести до семи сантиметров, а потом лег спать. Ночью он проснулся из-за сильной боли и попытался его вытащить, но безуспешно.

Мужчина обратился в специализированную больницу. Врач перепробовал различные способы удаления корнеплода. Он пытался его сломать, потом вытащить с помощью штопора. В итоге батат смогли удалить лишь после хирургического вмешательства.

Прошлым летом у жительницы Уфы, практикующей экстремальные секс-практики, в заднем проходе застрял огурец. Со своим молодым человеком она его достать не смогла, пришлось обратиться к врачам.