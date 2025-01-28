Англичанин уехал в Сибирь от жены-обманщицы. Чем обернулся переезд

Британец Майкл Уэр в начале 1990-х годов переехал в Россию, чтобы вылечить депрессию после тяжелого развода и построить фермерское хозяйство под Новосибирском. Начав с пары тысяч фунтов он обрел новый дом и личное счастье, сообщило РИА «Новости» .

Уэр из графства Сомерсет, его предки тоже работали на земле. Он женился на сотруднице прачечной Тине, обзавелся тремя детьми и хозяйством на несколько коров, телят, овец и коз. Британец решил построить дом на участке 40 гектаров и взял ссуду. Жене не нравилась сельская жизнь. После 12 лет брака она подала на развод, забрала сына с двумя дочерьми, нашла другого мужчину и отсудила совместно нажитое имущество.

«Полдома к тому моменту уже построил. Продали, деньги разделили поровну. Моя половина ушла на долги. <…> Депрессия у меня была страшная», — рассказал фермер.

В первый раз Уэр приехал в Россию летом 1992 года на сельскохозяйственную конференцию. Его приятно удивил Новосибирск — очень перспективный край с хорошей землей. Поэтому он вернулся на Новый год и остановился у друзей в Академгородке.

На местной радиостанции фермер услышал, что английские фермеры готовы вложиться в сельское хозяйство Сибири, и поехал в село Верх-Коен. Там ему выделили колхозный гараж и помогли снять комнату. На оставшиеся деньги Уэр купил трактор, раздобыл сварочный аппарат и стал заниматься ремонтом техники в поле.

Затем он переехал в село Дубинское. Сначала убирал сено, возил молоко и занимался огородом. Односельчане считали его чудаком, так как британец почти не выпивал. Спустя время Уэр женился на дочери соседа и завел еще трех детей. Семья выкупила бывшее здание совхозной конторы, завела скотину и арендовала землю для выращивания кормов. Свое нынешнее хозяйство британец назвал небольшим — огород на 20 соток, поле 12 гектаров, несколько коров и 40 коз.

В Россию переехал также популярный украинский TikTok-блогер Артур Бабич. Он временно жил в США и Армении, но решил вернуться в страну, где живут его подписчики.