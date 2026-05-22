Американские истребители пытались перехватить светящийся НЛО

Информация об этой операции содержалась в 300-страничном отчете Агентства национальной безопасности под грифом «Совершенно секретные документы UMBRA», который обнародовала организация Disclosure Foundation. Документы сильно отредактированы, но из них следует, что некий человек увидел и сообщил военным о странном объекте в небе.

Нечто звездообразное голубого цвета находилось на большой высоте, постоянно крутясь и двигаясь вверх-вниз. От него исходило белое свечение. Военные направили 13 истребителей.

Еще один объект с двумя желтыми огнями засекли летевшим на малой высоте и бесшумно меняющим направление с севера на запад. Третий НЛО имел черный центр, из которого исходили по спирали лучи длиной 22 метра. В документах также указан сферический или дискообразный аппарат ярче Солнца и вдвое длиннее Луны.

Ранее руководство НАСА признало высокую вероятность существования внеземной жизни. Инопланетяне уже посещали Землю, утверждали бывшие сотрудники ЦРУ и советники Пентагона. Они описали четыре вида пришельцев.