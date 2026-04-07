В НАСА оценили вероятность обнаружения внеземной жизни
Глава НАСА Айзекман: шансы обнаружить внеземную жизнь довольно высоки
Глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что шансы на обнаружение внеземной жизни во время лунной миссии США остаются довольно высокими. Об этом сообщило издание The Guardian.
Айзекман назвал поиск жизни за пределами Земли одним из ключевых факторов при планировании миссий агентства. Он пояснил, что в агентстве один из главных вопросов посвящен именно тому, одиноко ли человечество во Вселенной. Поиск решения этой задачи заложили практически в каждый научный и исследовательский проект организации.
Глава НАСА добавил, что сам дважды побывал в космосе, однако никаких инопланетян не встретил. У него также нет данных, указывающих на то, что внеземные существа посещали Землю.
«Но если подумать — у нас два триллиона галактик. Кто знает, сколько звездных систем в каждой из них? Я бы сказал, что шансы рано или поздно обнаружить нечто, указывающее на то, что мы не одни, довольно высоки», — сказал он.
Ранее экипаж миссии «Артемис 2» достиг окрестностей Луны, увидел ее обратную сторону и удалился от Земли на рекордное расстояние.