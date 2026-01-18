Американка стала миллионершей благодаря жажде

В США женщина выиграла в лотерею $75 тысяч благодаря жажде

Жительница США неожиданно разбогатела, купив выигрышный лотерейный билет в магазине, куда зашла за напитком. Об этом сообщил UPI .

В штате Южная Каролина женщина захотела пить и зашла в магазин In and Out Market в Колумбии. Кроме напитка она приобрела лотерейный билет Bingo за три доллара (233 рубля). Билет оказался выигрышным и принес американке 75 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).

«Я была в восторге», — призналась победительница.

По ее словам, деньги, конечно, это еще не все, но ей они точно помогут хотя бы немного облегчить жизнь.

Ранее в штате Арканзас разбогател мужчина, который приобрел лотерейный билет Powerball. Он выиграл 1,817 миллиарда долларов (около 145 миллиардов рублей), но не сразу пришел за деньгами.

В России появились свои новогодние мультимиллионеры, причем ими стали трое уральцев.