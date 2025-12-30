Американец стал миллиардером и не пришел за выигрышем

В США мужчина выиграл более 1,8 миллиарда долларов и не забрал деньги

В США мужчина стал миллиардером благодаря рождественскому розыгрышу лотереи Powerball. Деньги он пока не забрал, сообщил сайт 40/29 News .

Житель штата Арканзас купил счастливый билет на автозаправке в городе Кабот. Его выигрыш составил 1,817 миллиарда долларов (около 145 миллиардов рублей).

После розыгрыша прошло пять дней, однако обладатель билета к организаторам лотереи так и не обратился.

«Надеемся, он скоро объявится», — отметила исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery Шэрон Стронг.

Она посоветовала победителю заранее встретиться с финансовым советником и юристом, чтобы обговорить все нюансы, а потом идти в центр выплаты выигрышей.

В ноябре жительница Огайо случайно выиграла 50 тысяч долларов: женщина по ошибке нажала не на ту кнопку на кассе самообслуживания.