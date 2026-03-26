Американка нашла пропавшую собаку спустя девять лет

В США пес вернулся домой почти через девять лет после исчезновения

Спустя почти девять лет жительница США Шэрон Келли снова встретилась со своей собакой по кличке Салео, которая пропала еще в 2017 году. Историю необычного возвращения питомца рассказало агентство UPI .

Маленький пес породы ши-тцу однажды вышел во двор и не вернулся. Исчезновение стало для семьи полной неожиданностью, потому что у собаки был привычный распорядок, и обычно она быстро возвращалась домой.

Сразу после пропажи семья начала поиски: хозяева обращались в полицию, осматривали окрестности и проверяли любые возможные зацепки. Однако долгие годы это не приносило никакого результата.

О собаке заговорили снова только спустя девять лет, когда внучка Келли увидела сообщение от инспектора по контролю за животными округа. Тот рассказал, что нашел маленькую собаку со сильно спутанной шерстью. Шэрон узнала Салео по характерным приметам и старым фотографиям, после чего питомца вернули домой.

Сейчас Салео около 10 лет. Собаке уже сделали груминг, но ей еще требуется лечение: ветеринары обнаружили проблемы с глазами, пазухами и зубами. По словам Келли, все эти годы она не теряла надежды и считает эту историю напоминанием о том, что никогда не стоит сдаваться.

Ранее в китайской провинции Гирин произошла кинематографичная история спасения семи собак, которых похитили из деревни. Животным удалось сбежать от злоумышленников и самостоятельно пройти около 17 километров по оживленной трассе, чтобы вернуться домой.