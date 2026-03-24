В Китае семь похищенных собак прошли 17 километров и вернулись домой

В китайской провинции Гирин произошла кинематографичная история спасения семи собак, которых похитили из деревни. Животным удалось сбежать от злоумышленников и самостоятельно пройти около 17 километров по оживленной трассе, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает South China Morning Post .

Необычное путешествие собак попало на видео. Ролик быстро стал вирусным и собрал более 230 миллионов просмотров.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что стая движется довольно слаженно. Среди собак были немецкая овчарка, золотистые ретриверы, лабрадоры и пекинесы. Особое внимание пользователей привлек корги, который шел впереди и время от времени оглядывался, словно проверяя, не отстал ли кто-то из остальных.

Помочь животным вызвались волонтеры местной зоозащитной организации. С помощью дрона они отследили маршрут стаи и помогли собакам благополучно вернуться к владельцам из трех разных семей. Одна из хозяек рассказала, что ее корги и раньше удивлял способностью безошибочно находить дорогу домой.

Журналисты предположили, что собак могли похитить люди, связанные с торговлей мясом. В Китае кража собак считается уголовным преступлением, хотя прямого запрета на употребление собачьего мяса в стране нет.

В конце прошлого года, в преддверии Рождества, чудесному возвращению удивлялись жители Великобритании. Там домой пришла кошка, пропавшая пять лет назад — в 2020 году.