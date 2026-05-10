Агроном рассказал, стоит ли верить лунному календарю садовода

Влияние лунных фаз на посадки и урожайность научные исследования пока не подтвердили. Об этом агроном, старший преподаватель кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова рассказала «Газете.Ru» .

Абрамова заявила, что крупные многолетние эксперименты не показали никакой разницы в урожае при посеве в так называемые благоприятные и неблагоприятные лунные дни.

«Семена из одной партии, одинаковый грунт, одинаковый уход — и абсолютно одинаковый урожай во всех повторах», — сказала агроном.

Абрамова добавила, что к такому же выводу пришли ученые в США и Великобритании. На урожай оказывали реальное влияние подготовка почвы, правильно подобранные сорта, соблюдение севооборота, полив, подкормки и защита растений от болезней и вредителей.

«Лунная астрология не является научно подтвержденным инструментом. <…> Сегодня у нас выработано множество правил агротехники, и при их несоблюдении никакая лунная астрология не поможет вырастить хороший урожай», — отметила она.

Ранее ученые Курского государственного аграрного университета имени Иванова назвали россиянам самый подходящий период для посадки картофеля. Им считают последнюю декаду апреля и весь май. Более поздние сроки могут сократить урожайность почти на 30%.