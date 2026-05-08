Россиянам назвали лучшее время для посадки картофеля

Курский ГАУ: посадите картофель до конца мая, чтобы не потерять 30% урожая

Самое оптимальное время для посадки картофеля — последняя декада апреля и весь май. Об этом ТАСС рассказали ученые Курского государственного аграрного университета имени Иванова.

«Для картофеля очень важны сроки посадки. Оптимальным является последняя декада апреля, но можно высаживать в течение мая», — отметила доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курского ГАУ Эльза Засорина.

Она добавила, что посадка картофеля в более поздние сроки приведет к потере до 30% урожая. Ее коллега, кандидат биологических наук, доцент Курского ГАУ Владимир Варавкин предупредил, что клубни следует прорастить на свету, чтобы отбраковать больные. Он пояснил, что перед посадкой картофель прогревают в течение двух недель при переменных температурах.

Ранее главный агроном Тимирязевской академии и директор Мичуринских садов Владимир Викулов рассказал, что картофель можно начинать сажать в первой декаде мая.