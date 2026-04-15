Жителям Подмосковья рассказали, когда кончится дождь

Осадки в Московском регионе могут завершиться уже в вечернее время 15 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Ожидается, что дождь может продлиться до 21:00. Предстоящей ночью в столице он пока не ожидается», — заявили в пресс-службе.

В Гидрометцентре добавили, что в течение среды в столице может выпасть до четырех миллиметров осадков. Температура воздуха установится на отметке около 15 градусов тепла, а в Московской области — до +16.

Ранее специалист Гидрометцентра Людмила Паршина отметила, что слухи о первой грозе в московском регионе в ближайшие дни оказались неверными. По ее словам, до конца недели ожидается облачная погода с прояснениями, а гроза не исключена гораздо южнее — в Рязанской, Брянской и Курской областями.

Также москвичам обещали, что на фоне теплой погоды скоро распустятся цветы мать-и-мачехи.