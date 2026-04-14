Гидрометцентр опроверг сообщения о надвигающейся на Москву грозе

В ближайшие дни гроза в Москве не прогнозируется. Об этом РИА «Новости» заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она прокомментировала публикации о том, что на Московский регион якобы надвигается первая апрельская гроза. По словам синоптика, 14 апреля в столице и Подмосковье ожидаются только небольшие осадки.

«Грозу мы не прогнозируем. Да, в Москве эта неделя будет облачной, иногда с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, а местами умеренные осадки, но никак не гроза», — уточнила специалист.

Она назвала апрельскую грозу редким природным явлением, которое обычно происходит при резком изменении температуры. Паршина добавила, что раскаты грома могут прозвучать сегодня в более южных регионах. В качестве примера она назвала Курскую, Брянскую и Рязанскую область.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Москве на этой неделе зацветет мать-и-мачеха. Цветы распустятся на фоне теплой и мягкой погоды.