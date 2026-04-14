В Москве на этой неделе из-за солнечной погоды расцветет мать-и-мачеха

Благодаря солнечной погоде на московских газонах скоро распустятся цветы мать-и-мачехи. Об этом РИА «Новости» заявила специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она уточнила, что за цветением можно будет наблюдать уже на этой неделе. Мать-и-мачеха распустится из-за того, что в столице преобладает теплая погода с минимальными осадками и слабыми порывами ветра.

«Солнце в Москве будет с каждым днем выглядывать все чаще, поэтому вскоре на газонах появятся мини-копии солнышка под названием „мать-и-мачеха“», — подчеркнула специалист.

Макарова добавила, что на многих деревьях из-за прихода тепла уже появились почки.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что первая гроза в Москве и Подмосковье может прозвучать уже 14 апреля. По ее словам, в небе во вторник появятся дождевые облака, усилится ветер.

Наиболее вероятно, что гроза начнется в послеполуденные часы, объяснила специалист. Сумма осадков может достигнуть 10 миллиметров.