Жителям Москвы и Подмосковья пообещали теплую погоду в последнюю неделю лета

Синоптик Ильин: погода поджарит столичный регион в последнюю неделю лета

Фото: РИА «Новости»

В последнюю неделю лета погода порадует жителей Москвы теплом. Об этом 360.ru сообщил метеоролог Александр Ильин.

«В Москве и Московской области под конец августа погода поджаривает. Сегодня и завтра температура — до +30 градусов тепла», — заявил он.

Синоптики добавил, что облачность в столице и области останется незначительной, а ветер слабым — до 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, но продолжит расти к концу рабочей недели», — сказал он.

Синоптик отметил, что в среду вероятны небольшие краткосрочные дожди.

«Больше осадков ни в один день недели не ожидается», — заключил Ильин.

Два дня назад в Сети завирусилось видео с туристами, покидающими пляж в Сочи из-за урагана. В городской администрации отмечали, что неблагоприятный прогноз погоды действовал с 23 по 25 августа.

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