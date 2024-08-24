«Начинается». Появилось видео с туристами, покидающими пляж в Сочи из-за урагана

Видео 360.ru: люди покидают пляжи Сочи из-за урагана

Все сочинские пляжи закрыли для купания из-за дождей и ветра. В распоряжении 360.ru оказались кадры, на которых видно, как туристы массово покидают зоны отдыха.

Люди в купальниках и со спасательными кругами хотят поскорее унести ноги подальше от воды. Некоторые спешно уходят раздетыми, другие — одеваются на ходу. Как отметил автор ролика, недалеко от пляжа разбросаны доски.

«Начинается, народ сваливает», — прокомментировал он.

В городской администрации сообщили, что неблагоприятный прогноз погоды действует с 23 по 25 августа включительно. Ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

«Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб», — уточнили власти.

Отдыхающим посоветовали не находиться у воды и не парковать авто рядом с деревьями и рекламными щитами.

Ранее два десятка самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за урагана. Экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

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