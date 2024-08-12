Жители регионов на широте Москвы смогут увидеть полярное сияние

На фоне мощной магнитной бури, накрывшей Землю 12 августа, вероятность появления полярных сияний на широте Москвы составила 75%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы составляет 75%, не говоря уже о более северных территориях», — рассказал он.

По словам синоптика, магнитная буря на Земле усилилась, причем временами ее интенсивность достигала уровня G4. Это показатель очень сильной магнитной бури.

Ранее российские геофизики сообщили, что серия вспышек на Солнце привела к началу крупнейшей магнитной бури на Земле. Ее последствиями могут стать перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также радиосвязи. Вероятно появление полярных сияний.

В мае жители Крыма и ряда регионов России увидели северное сияние из-за экстремального геомагнитного шторма.