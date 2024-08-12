Вспышки на Солнце привели к сильной магнитной буре на Земле

Серия мощных вспышек на Солнце привела к возмущению магнитного поля Земли и началу крупнейшей за последнее время магнитной бури. Это следует из материалов наблюдений Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН и Института прикладной геофизики Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, всего на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек класса C и выше, что привело к огромному выбросу энергии и плазмы, волны которых достигли поля Земли, что привело к сильной магнитной буре уровня G3 (всего уровней пять, из которых последняя самая мощная, выводящая из строя энергосистемы).

Последствиями нынешнего возмущения могут стать перебои в работе спутниковой и низкочастностной радионавигации, а также появления помех в радиосвязи. В средних широтах европейского континента также не исключены появления полярных сияний.

Развернувшаяся на Земле магнитная буря станет не последней до конца лета. Сильные возмущения также ожидаются 17 и 18 августа, а также 21 и 22 числа последнего летнего месяца. Это следует из календаря магнитных бурь Лаборатории солнечной астрономии. Врачи рекомендовали в опасные дни отказаться от тонизирующих напитков и сигарет.