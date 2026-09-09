Зоолог Кречмар назвал причины выходов медведей к людям

Рост случаев выхода медведей к населенным пунктам связаны с ростом их численности, нехваткой естественного корма и доступностью пищевых отходов на помойках и свалках. Об этом в комментарии 360.ru рассказал зоолог и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Он подчеркнул, что рост популяции косолапых по всей России продолжается много лет, потому что число изымаемых животных ниже, чем необходимо.

«Планируется к изъятию 100 медведей, а изымается 20. Так продолжается уже 20 лет. Популяция значительно растет», — заявил Кречмар.

Дополнительным фактором зоолог назвал неурожай кедровых орехов в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что это основной источник питания для медведей в этих регионах. Голод заставил хищников искать другой источник еды и они открыли для себя помойки и свалки в населенных пунктах.

«Наложение всех этих вещей дает эффект, который мы сегодня имеем», — заявил Кречмар.

О том, насколько выросло число выхода медведей к людям, сколько человек погибло от нападений хищников и как себя вести при встрече с диким зверем — в материале 360.ru.