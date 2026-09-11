В Красноярском крае медведь растерзал вахтовика

В Красноярском крае медведь растерзал 40-летнего мужчину. Происшествие случилось 6 сентября в лесном массиве в поселке Южно-Енисейском, сообщил источник 360.ru.

Погибший — житель поселка Урал по имени Николай. Знакомый подтвердил гибель мужчины. По словам собеседника 360.ru, тот находился на вахте и работал в лесу.

Он уточнил, что обстоятельства встречи с хищником ему неизвестны. У погибшего осталась семья: супруга и дети.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели Николая. Пресс-служба Следственного комитета региона уточнила, что напавшего хищника обезвредили охотники.

В ведомстве предупредили, что посещение лесов сейчас крайне опасно из-за высокой активности медведей. Правоохранители настоятельно рекомендовали отложить поездки на природу, сбор грибов, ягод и лесные прогулки.

Накануне Минприроды Красноярского края заявило о ликвидации около 40 агрессивных медведей за сутки.