Жителей Подмосковья предупредили об аномальном похолодании

Гидрометцентр: с 30 января в Подмосковье похолодает до -19 градусов ночью

В период с 30 января по 3 февраля в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание, температура может опуститься ниже 20 градусов. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас на севере западной Сибири формируется выраженный антициклон. В этой связи в Московском регионе выпустили предупреждение об аномально холодной погоде.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что 30 января температура ночью в Подмосковье опустится до -19, а 31-го — до -23. В Москве столбики термометров опустятся до -20.

В первый день февраля похолодание в Московском регионе ожидается до -24 градусов ночью, а днем — до -17.

Последние дни столичный регион засыпает снегом. В Подмосковье коммунальщики работают день и ночь, расчищая дороги и тротуары. Как проходила уборка в ночные часы — показывал 360.ru.