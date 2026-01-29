Сегодня 06:06 Борьба со снегом 24/7. Как проходила ночная уборка в Подмосковье 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Принесенный атмосферным фронтом снегопад продолжился в Подмосковье. Дорожные службы без перерыва сметали снег, обрабатывая дороги от наледи. Как проходила уборка в ночные часы, показал 360.ru.

Королев Бригады вышли в полночь, когда улицы опустели. Сначала рабочие прошлись лопатами по труднодоступным местам, затем трактор погрузил снежный ком в самосвал.

Таким образом очистили въезд во дворы на улице Коминтерна и автобусные остановки на Пионерской улице. Снег вывезли на специальные площадки. Балашиха Днем уборкой улиц занимался преимущественно пеший десант, ночью вышли механизированные бригады с 16 комбинированными дорожными машинами, 34 тракторами, 30 самосвалами и 20 погрузчиками. Из-за транспортного коллапса работы начались около 22 часов. Для удобства территорию условно разделили на три сектора. В первый вошел микрорайон Железнодорожный, во второй — микрорайоны Янтарный, Изумрудный, Алексеевская роща и прилегающие к ним территории, в третий — центральная Балашиха.

Предстояло расчистить автобусные остановки, проезды в соцучреждениям и общественные пространства. Около пяти часов утра коллег сменили дневные бригады. Реутов Сильнейший за последние десятилетия снегопад вынудил коммунальщиков мобилизовать значительные силы. Днем на линии работали около 12 тракторов, три комбинированные дорожные машины на базе «КамАЗа», погрузчики и самосвалы, ночью — девять подметально-уборочных тракторов, три дорожные машины и две для обработки тротуаров, не считая отдельных бригад, занимающихся вывозом снега. Первой привели в порядок одну из самых загруженных транспортных артерий города — улицу Октября.

Начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Варфламеев объяснил, что именно ночная уборка снега имеет ключевое значение. Когда интенсивность транспортного потока снижается, коммунальщикам легче смести снег с остановок и провести полноценную очистку дорог, частично перекрыв движение. В среднем за сутки с улиц Реутова вывозят 600-800 кубометров снега, из них в темное время — до 400. Павловский Посад Очередная смена дорожников Павловско-Посадского ДРСУ началась в 21:00. За ночь им предстояло расчистить всю центральную часть города, включая парковки. Начали с улицы Кирова.

Работа в экстремальных условиях уже отлажена, на уборку одной улицы уходило по четыре часа. Техника прошла по двум сторонам улицы, сметая снег у обочины. Основную массу собрал большой лопатой снегопогрузчик. Несколько человек координировали действия водителей сбоку, поддерживая связь по рации. Зарайск На улицы округа в ночь вышли восемь тракторов и комбинированных дорожных машин. Около трех часов утра присоединился малый фронтальный погрузчик. Рабочие на крупной технике убирали снег и расширяли проезжую часть. Их маленький помощник работал на тротуарах и в пешеходных зонах.

Усиленная уборка снега продолжится, пока не прекратится снегопад. До тех пор жителям Зарайска рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Серпухов Ночные бригады работают не только в крупных городах. Техника «Комбината благоустройства» вышла на улицы Протвина.

Водители трудятся посменно, с 20:00 до 08:00. За это время дорожная машина на базе «КамАЗа» и трактор успевают расчистить порядка 40 километров дорожного полотна. Начальник дорожно-эксплуатационного участка Евгений Понтяков заявил, что первоочередная задача — убрать снег. Обработка дорог противогололедными составами начнется после того, как прекратятся осадки. Химки Бригада трактористов трудилась на подъезде к станции МЦД «Химки». За два часа три трактора освободили проезд.

Работы не останавливались примерно до четырех часов утра. Кроме территории, прилегающей к станции, коммунальщики очистили участок Московской улицы до пересечения с Калинина, собрали снег на Чапаева и у парка «Дубки». Серебряные Пруды На уборку снега и противогололедную обработку вышли пять комбинированных дорожных машин и погрузчик «МО Мосавтодора ПК Серебряно-прудский». Сначала колонна прошла по основным улицам поселка Серебряные Пруды, затем каждая машина свернула на свой маршрут. На широких дорогах двигались по три в ряд, одновременно счищая снег, сметая к обочине и обрабатывая полотно.

Бригады очистили улицы Первомайская, Привокзальная, Петра Романова, трассу Серебряные Пруды — Зарайск и дорогу в селе Клемово. По предварительным расчетам, истратили 180 тонн пескосоляной смеси. Пушкино Работа на Московском проспекте, Привокзальной площади, улицах Дзержинец, Домбровской 2-й и 3-й, Добролюбова, Некрасова, Крылова и 50 лет Комсомола началась вечером 28 января. Дорожные службы «Пушкинского городского хозяйства» задействовали две бригады из 10 человек и 10 единиц техники. На линию вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, экскаватор-погрузчик, большие и малые погрузчики.

Утром группировка рабочих увеличится до 130 человек. Ежедневно в городском округе убирают по две-три тысячи кубометров снега, расчищая дороги протяженностью более 50 километров. Шатура Городской округ накрыла новая волна непогоды. Сильный снегопад начался поздно вечером и не прекращался в ночные часы. Из-за этого спецмашины патрулировали центральные улицы до шести часов утра.

Уборка велась строго по плану. Заместитель директора по ремонту и содержанию дорог Мария Махначева сообщила, что особое внимание уделялось автобусным маршрутам и дорогам с интенсивным движением. В первую очередь, счищали снег и обрабатывали реагентами опасные участки. Единственное, что мешало рабочим, это припаркованные вдоль центральных дорог машины. Утром заступит новая смена. Количество уборочной техники увеличится в разы, к погрузчикам и самосвалам присоединятся рабочие с лопатами. Волоколамск «Мосавтодор» усилил ночные бригады. Вместо обычных четырех комбинированных дорожных машин на маршруты вышли шесть.

Из них два экипажа прошли по Ново-Солдатской улице до деревни Масленниково и обратно, пока их коллеги расчищали трассу М-9 «Балтия» и развязку в Волоколамске. Рабочие освободили от снега одну из главных транспортных артерий, соединяющую Волоколамск, дорогу на Клин и Рузский проезд. Дорожное полотно покрывали пескосоляной смесью, поделенной между двумя машинами. Каждая обработала по 18 километров пути. Лобня Объем снега, собранный с улиц города за день, достиг трех тысяч кубометров. После сильного снегопада к уборке подключились более 300 человек и 70 единиц техники.

Работы ведутся круглосуточно. Ночью убранный за день снег сгрузили в самосвалы и вывезли на специальные площадки за городом. Одинцово Для того, чтобы устранить последствия сильного снегопада, рабочие вышли на маршрут целыми бригадами из четырех комбинированных дорожных машин и экскаватора. За ночь они прошли город дважды.

Техника очистила главную артерию — Можайское шоссе. Затем от снега освободили Новоспортивную, Говорова, Маковского, Союзную, Сосновую, Комсомольскую улицы. Коломна В городском округе организована круглосуточная уборка. Дорожные бригады по 20 человек работают в две смены, используя 39 единиц техники: комбинированные дорожные машины, тракторы с плужно-щеточным оборудованием, фронтальные погрузчики и грейдеры. Собранный с улиц снег погрузили в самосвалы, чтобы вывезти на специальные площадки. Днем рабочие вооружатся лопатами и продолжат очищать дворы. Воскресенск Бригады сосредоточились на уборке снега с загруженных участков. Днем рабочие МБУ «БиО» привели в порядок территорию у Дворца водного спорта «Дельфин», где тренируются спортсмены.

Ночью вывезли снег с дороги около железнодорожного моста 88 километр по Советской улице. Этот участок особенно загружен в утренние и дневные часы, потому работы проводили в темное время суток.