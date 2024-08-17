Жителей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погоды

Дождь с грозой накроют Подмосковье до утра 18 августа

В ночь на воскресенье, 18 августа, в Подмосковье пройдет дождь с грозой. Предупреждение о резком ухудшении погоды выпустила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу Росгидромета, в ближайший час 17 августа с сохранением до 09:00 18 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем», — сообщили спасатели.

Министерство призвало жителей Подмосковья быть внимательней, выходя на улицу. При любом происшествии спасатели посоветовали звонить на единый номер 112.

Несмотря на возможные осадки, в регионе до 19 августа продлили действие третьего класса пожарной опасности. В ближайшие дни температура воздуха повысится до +24…+28 градусов.

В Москве тоже потеплеет. Гидрометцентр спрогнозировал ближайшей ночью +15…+18 градусов, днем в воскресенье — +25…+27 градусов. Местами могут пройти кратковременные дожди.