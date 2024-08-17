Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 августа

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области озвучили прогноз пожарной опасности на ближайшие дни. Они отметили, что 16 августа на территории лесов Подмосковья не зафиксировали ни одного возгорания.

Согласно прогнозу, с 17 по 19 августа на большинстве участков региона ожидается третий класс пожарной опасности. Исключение составят Шатурское и Талдомское лесничества, где установится второй класс.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха может подняться до 24-28 градусов, а ночные температуры ожидаются в диапазоне 14-17 градусов. Погода будет преимущественно малооблачной, но не исключены кратковременные дожди.

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