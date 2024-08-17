Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 августа

Фото: Медиасток.рф

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области озвучили прогноз пожарной опасности на ближайшие дни. Они отметили, что 16 августа на территории лесов Подмосковья не зафиксировали ни одного возгорания.

Согласно прогнозу, с 17 по 19 августа на большинстве участков региона ожидается третий класс пожарной опасности. Исключение составят Шатурское и Талдомское лесничества, где установится второй класс.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха может подняться до 24-28 градусов, а ночные температуры ожидаются в диапазоне 14-17 градусов. Погода будет преимущественно малооблачной, но не исключены кратковременные дожди.

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