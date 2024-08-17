Москвичам пообещали жаркие выходные

В выходные в Москву вернется летняя жара. Столбик термометра поднимется до +27 градусов, сообщил Гидрометцентр .

Днем 17 и 18 августа воздух в столице прогреется до +25…+27 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +15…+17 градусов, на понедельник — +11…+13 градусов. В выходные установится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, потепление сохранится вплоть до 23 августа, когда днем ожидается +20…+25 градусов. Кратковременные осадки выпадут во вторник, 20 августа.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что световой день в столичном регионе уже сократился на два часа, и воздух прогреется лишь после полудня. По его оценкам, потепление начнет сходить на нет во второй половине рабочей недели.