Москвичам пообещали жаркие выходные

Гидрометцентр: 17 августа в Москве потеплеет до +27 градусов

Фото: РИА «Новости»

В выходные в Москву вернется летняя жара. Столбик термометра поднимется до +27 градусов, сообщил Гидрометцентр.

Днем 17 и 18 августа воздух в столице прогреется до +25…+27 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра покажет +15…+17 градусов, на понедельник — +11…+13 градусов. В выходные установится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, потепление сохранится вплоть до 23 августа, когда днем ожидается +20…+25 градусов. Кратковременные осадки выпадут во вторник, 20 августа.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что световой день в столичном регионе уже сократился на два часа, и воздух прогреется лишь после полудня. По его оценкам, потепление начнет сходить на нет во второй половине рабочей недели.

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри?

Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте