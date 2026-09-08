Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся заморозках

РСЧС: ночью на 9 сентября в Подмосковье ожидаются заморозки

Ближайшей ночью и утром 9 сентября в Московской области ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом на платформе «Макс» сообщила РСЧС региона.

«Заморозки до -1 градуса ожидаются местами по Московской области в ночные и утренние часы 9 сентября. Будьте бдительны», — отметили в службе.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что в Москве прошлой ночью зарегистрировали самое сильное похолодание с конца мая. Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки +7,8 градуса.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова заявляла, что конец нынешней недели ожидается теплым. По ее словам, сейчас регион находится в зоне влияния тыловой части обширного циклона, поэтому температура снизилась.

С четверга погода улучшится, днем ожидается до +23, но вероятны небольшие дожди. Ночью столбик термометра не опустится ниже +8.