МЧС: ливень и сильный ветер настигнут Москву и Подмосковье в ночь на 26 октября

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном дожде и ветре, которые вот-вот настигнут регион. Такое сообщение опубликовало столичное ГУ МЧС в Telegram-канале . Аналогичное предостережение распространил и подмосковный главк.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление южного ветра порывами до 15 метров в секунду», — указало ведомство.

Водителям рекомендовали оставлять машины только в безопасных местах, а также сохранять предельную внимательность за рулем. Пешеходов предупредили о возможном падении щитов и других шатких конструкций и посоветовали их обходить. Родителей призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что в эти выходные в столице сохранится теплая не по сезону погода. А вот метеоролог Татьяна Позднякова допустила, что уже в начале ноября столицу накроет первый снег.