Синоптик Позднякова заявила о вероятности снега на ноябрьских праздниках в Москве

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT высказала предположение о том, что первые снегопады могут накрыть столицу и другие регионы центральной России в период с 3 по 4 ноября.

«Я думаю, что снег у нас в каком-то количестве появится в праздничные дни — 3—4 ноября. Характер погоды будет меняться, температура понизится, и уже пройдут осадки в виде именно снега. Погода очень повторяет прошлогодний сценарий», — сообщила синоптик.

По словам Поздняковой, конец октября порадует жителей Москвы теплой и сырой погодой, которая будет оставаться под влиянием теплых атлантических воздушных масс. Ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, в дневные часы — в пределах +3…+8 градусов. Эти показатели находятся выше климатической нормы, заключила метеоролог.