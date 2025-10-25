Выходные в Москве будут теплыми не по сезону

Синоптик Тишковец: дождь, туман, температура до +11 ожидаются в Москве в субботу

Небольшой дождь, температура воздуха до +11 градусов и туман ожидаются в Москве в субботу. Все выходные в столице сохранится теплая не по сезону погода, сообщил в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу утром будет облачная погода без осадков. Ожидается туман, на термометрах — до +4… +7.

«Днем потеплеет до +8… +11, забарабанит небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Показания барометров упадут и составят 737 миллиметров ртутного столба», — написал он.

Метеоролог Татьяна Позднякова допустила, что первый снег выпадет в Москве уже с 3 на 4 ноября. До конца октября в столице вряд ли выглянет солнце — погоду определят атлантические циклоны, традиционно несущие влагу и тепло.

Поэтому синоптик Михаил Леус призвал не тянуть с заменой летней резины на зимнюю на автомобилях.