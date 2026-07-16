Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о самой холодной ночи лета

Синоптик Леус: в Подмосковье в ночь на 17 июля похолодает до +5 градусов

Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, температура опустится до +8…+10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится — ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета», — написал синоптик.

По его словам, за лето температура в столице лишь дважды опускалась ниже отметки +10 градусов. В Московской области к утру будет еще холоднее — до +5 градусов.

Днем в пятницу сохранится солнечная погода без осадков, однако температура не поднимется выше +20…+22.

До этого синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о солнечных выходных без осадков. По данным Гидрометцентра России, ясная погода установится благодаря антициклону, который пришел со стороны Скандинавского полуострова.