К выходным в Москву и Подмосковье придет солнечная погода без дождей

Гидрометцентр: в Московский регион к выходным придет теплая и солнечная погода

В Москве и Подмосковье в ближайшие выходные установится солнечная погода без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр России на официальном сайте .

По данным синоптиков, ясная погода придет в Московский регион уже в пятницу и сохранится до конца выходных. На состояние атмосферы повлияет антициклон, который сместится со стороны Скандинавского полуострова.

«В четверг из-за влияния фронта посвежеет, и не обойдется без локальных кратковременных дождей с грозами, но в пятницу погоду начнет определять антициклон», — отметили специалисты.

В субботу, 18 июля, в Москве и Московской области будет малооблачно и без осадков. Днем в городе +25…+27 градусов, по области — +23…+28. Ветер слабый.

В воскресенье, 19 июля, метеорологи предсказали переменную облачность без дождей. Днем от +24 до +29 градусов. Южный ветер усилится до трех–восьми метров в секунду.

Ранее метеоролог, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет по-прежнему небольшие дожди.