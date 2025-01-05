Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о резком потеплении после Рождества

Синоптик Вильфанд заявил о резком потеплении в Москве после Рождества

Резкое потепление придет в Москву и Московскую область после Рождественской ночи. Изменение циркуляции воздуха начнется прямо во время праздника. Такой прогноз в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что к среде, 8 января, температура воздуха превысит норму первой декады второго зимнего месяца на восемь-девять градусов.

«Ночью ожидается около нуля, днем — +2... +4, а на юге [Московской] области — до +5», — заявил Вильфанд.

Синоптик отметил, что такая погода характерна для конца октября или первой декады апреля. Вильфанд добавил, что оттепель задержится в столичном регионе до конца недели. Столбик термометра опустится до отрицательных значений только к понедельнику, 13 января.

Начавшийся в новогоднюю ночь обильный снегопад привел к появлению на улицах Москвы снежной каши. Об этом сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она пояснила, что за первые дни 2025 года в столичном регионе выпало почти 20% месячной нормы осадков, на которые сильно повлияло пришедшее потепление.