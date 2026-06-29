Жара до +30 градусов придет в Москву ненадолго

К четвергу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до +30 градусов, но уже в пятницу жару собьет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью ИС «Вести» .

По словам синоптика, воздух в Москве и Подмосковье начнет прогреваться со вторника. Он отметил, что регионы почувствуют жаркое дыхание из Европы, где в последние дни держится изнуряющая и местами рекордная жара.

«Тем не менее, Москве такая жара не грозит, и начиная с пятницы через регион прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут освежающие грозовые дожди, и это собьет температурные показатели до положенной в это время года климатической нормы. Днем уже — +23…+26 градусов», — заявил Тишковец.

В предстоящие выходные в городе ожидается неустойчивая погода. Ночью температура опустится до +11…+14 градусов, днем воздух прогреется до +20…+23 градусов.

Ранее метеоролог Позднякова спрогнозировала, что периоды сильной жары будут сменяться относительным похолоданием. При этом она выразила надежду, что июльская волна жары окажется не последней.