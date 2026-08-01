Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки

В течение ближайших суток на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили на сайте «Метеовести» — проекта центра погоды «Фобос».

Причиной геомагнитных возмущений может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Прогностические модели показали возможное усиление скорости солнечного ветра до отметок в 600 километров в секунду и выше.

«В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2). Вероятность магнитной бури составляет 75%», — уточнили метеорологи.

По прогнозу магнитная буря начнется во второй половине ближайшей ночи. Она может продлиться от шести до девяти часов.

В центре предупредили, что геомагнитные возмущения, но уже не уровня магнитной бури, сохранятся до конца воскресенья и первой половины понедельника.

Во второй половине июля на Солнце произошла крупная вспышка.