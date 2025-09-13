Землетрясение произошло у побережья южных Курил

В Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались на острове Шикотан, сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 13 сентября», — сказала она.

Эпицентр, по информации Семеновой, находился в 87 километрах от села Малокурильское, очаг — на глубине 20 километров. Подземные толчки на Шикотане могли доходить до трех баллов.

Ранее мощное землетрясение произошло в Афганистане на территории провинции Кунар. Сейсмологи оценили его в шесть баллов.

Погибли более двух тысяч человек, ранены около четырех тысяч местных жителей. В пострадавших районах открылись 14 комитетов национального Управления по готовности к стихийным бедствиям, Россия отправила в страну партию гуманитарной помощи.