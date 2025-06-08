Запасов воды в Кабуле осталось на пять лет

Guardian: к 2030 году у Кабула не останется своих водных ресурсов

Почти половина городских скважин Кабула пересохла. Столица Афганистана может стать первым в современной истории городом, полностью оставшимся без воды, сообщила газета The Guardian .

Неправительственная организация Mercy Corps подсчитала, что из-за изменения климата и стремительной урбанизации уровень воды в водоносных горизонтах Кабула за последние 10 лет опустился на 30 метров.

Если ничего не предпринять, то она иссякнет к 2030 году. Объемы забора уже превысили естественную скорость пополнения на 44 миллиона кубометров в год.

«Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины, поэтому, если международное сообщество не будет удовлетворять потребности Афганистана в воде, это приведет лишь к еще большей миграции и трудностям для афганского народа», — предупредил директор афганского отделения организации Дейн Карри.

Основным источником питьевой воды местных жителей остались скважины, но почти половина из них высохла. При этом 80% грунтовых вод непригодны для употребления в пищу. Из-за дефицита в Кабуле подскочили цены на воду как для промышленности, так и для частных потребителей. Некоторые семьи тратят до 30% своего дохода на воду.

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