Немецкие белки начали падать с деревьев из-за обезвоживания

Bild: в Германии обессиленные из-за засухи белки стали падать с деревьев

Белки в Германии страдают из-за истощения и жажды и массово падают с деревьев. Причиной стала засушливая погода, из-за которой грызуны не могут нормально впасть в зимнюю спячку, сообщил таблоид Bild .

Глава организации по спасению белок в Берлине Таня Ленн не исключила, что их популяция в стране может погибнуть из-за климатических изменений.

«Начало медленного вымирания уже перед нами», — отметила она.

Активисты призвали граждан помогать зверькам: оставлять в садах и на балконах плоские миски с водой.

Ленн объяснила, что белкам жизненно необходимы отрицательные температуры. Если у грызунов возникли проблемы со спячкой, они испытывают стресс, чаще болеют и не справляются с подготовкой запасов.

Ранее белки через окно проникли на балкон квартиры московского района Ховрино и устроили там погром. Хозяйке пришлось обратиться в департамент природопользования, чтобы поймать их и выпустить на волю.