Айсберг размером с два Петербурга впервые начал разрушаться

Крупнейший в мире айсберг А23а начал разрушаться в Южной Атлантике и потерял примерно 2% площади, когда от него откололась глыба размером около 80 квадратных километров. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического НИИ России.

В НИИ уточнили, что ледяной гигант сейчас дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике, в море Скоша. За 10 дней он успел отдалиться от береговой линии примерно на 40 километров.

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2% ледяного гиганта. <…> Откалывающиеся куски будут разрушаться океанским теплом и течениями», — заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, площадь айсберга уменьшилась почти на 11% за время его дрейфа по чистой воде, начиная с ноября 2023 года.