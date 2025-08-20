Загрязнение Средиземного моря в Анталье достигло угрожающих масштабов

В Турции забили тревогу — Средиземное море у берегов Антальи оказалось сильно загрязненным, возросли микробные риски. Это угрожает не только туристам и местным жителям, но и морской жизни, сообщило издание Yeni Alanya .

Серьезное загрязнение наблюдается от Газипаша до Алании, заявили эксперты. Море загрязняет не только туристическая деятельность, но и селькохозяйственные отходы.

«Загрязнение, вызванное отходами с пляжей и лодок, а также чрезмерное использование пластика, угрожают морской экосистеме», — рассказал доцент кафедры Средиземноморского университета доктор Гюрай Доганю

В результате повышения температуры воды наблюдается рост микробов, что может привести к проблемам со здоровьем. Это особенно заметно в бухтах, отметили эксперты.

В начале лета десятки россиян в Турции попали в больницу из-за аллергии на солнце. Больше всего аллергических реакций случилось у отдыхающих в Сиде, Кемере и Анталье. Температура воздуха там достигала +35… +40 градусов.