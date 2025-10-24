Москвичей призвали «переобуться» в первые выходные ноября

Длинные ноябрьские выходные станут оптимальным временем, чтобы поменять зимние шины на летние. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в эти дни температура воздуха составит днем от +3 до +8 градусов, а ночью — от нуля до +5, будут идти дожди. После 5 ноября в Москву придет похолодание, ночью будут заморозки. Кроме того, в выходные больше свободного времени, добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова не исключила, что первый снег выпадет в столице уже с 3 на 4 ноября. При этом до конца октября в Москве вряд ли выглянет солнце — погоду будут определять атлантические циклоны, традиционно несущие тепло и влагу.