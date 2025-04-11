Возможные выбросы мазута летом в Крыму оценили как незначительные

Аксенов: незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон в Крыму

Пляжи Крыма очистили от мазута, возможные незначительные выбросы не повлияют на курортный сезон. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании региональной комиссии по туризму. Его слова привело РИА «Новости» .

«По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что все пляжи полностью вычищены», — подчеркнул он.

Всего, по словам Аксенова, в Крыму летом откроют 340 пляжей.

В марте в республике восстановился рыбный промысел. Добыча достигла 10,8 тысячи тонн рыбы, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом, по данным Росрыболовства, обитатели Черного моря не будут представлять опасности для здоровья человека.

По состоянию на конец января в Крыму забронировали более четверти мест в гостиницах на майские праздники, а на лето — около трети. На это не повлияла даже ситуация с мазутом.