Промысел рыбы в Черном море восстановили после ЧП в Керченском проливе

Вылов рыбы в Крыму восстановился после крушения танкеров в Керченском проливе. Добыча достигла 10,8 тысяч тонн рыбы, что на 20% больше аналогичного периода в прошлом году, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) .

Организация сообщила, что к 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысяч тонн рыбы. Большая часть из них — хамса (европейский анчоус). Ее улов составил 9,8 тысяч тонн. По оценкам специалистов, промысел идет штатно.

«В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроится и восстановить темпы промысла», — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев, которого процитировал «РБК».

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели 555 исследований рыбы из Черного моря, где произошел разлив мазута после крушения танкеров, и не выявили нарушений, связанных с загрязнением воды.

В Росрыболовстве заявили, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека.