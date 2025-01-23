Туристы забронировали на майские праздники более четверти мест в крымских гостиницах

Туристы забронировали на майские праздники в Крыму примерно 27% мест в гостиницах, а на лето — 33%. Об этом ТАСС заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Он подчеркнул, что уровень бронирования не поменялся по сравнению с прошлым годом, несмотря на крушение танкеров в Черном море и утечку нефтепродуктов.

«Стоит отметить, что активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж железнодорожных билетов, которые поступают в продажу за 90 дней», — отметил министр.

Ганзий добавил, что среди путешественников пользуются популярностью акции раннего бронирования, запущенные осенью 2024 года. Они позволяют туристам получить скидку порядка 30% на размещение в отелях.

Ранее в Крыму обнаружили еще три пятна мазута. Два выброса зафиксировали на пляжах в восточной части полуострова, а одно загрязнение — в море. Глава парламента региона Владимир Константинов подтвердил, что специалисты уже приступили к ликвидации пятен.