Воздух в Чикаго оказался опаснее, чем в любом городе мира

NBC Chicago: уровень загрязнения воздуха в Чикаго превысил норму ВОЗ в 20 раз

Качество воздуха в отдельных районах Чикаго ухудшилось до опасных значений. Оно превысило допустимую норму Всемирной организации здравоохранения в 20 раз, сообщило NBC Chicago .

Дым распространился по центру города, а запах гари ощущался даже в помещениях.

По данным государственного портала мониторинга загрязнения, за четверг индекс качества воздуха в Чикаго вырос вдвое и к вечеру достиг 700. В ночь на 17 июля он снизился и достиг 573. Показатель в 500 микрограммов твердых частиц на кубический метр воздуха считается нижней границей наиболее опасной зоны.

«Я работаю здесь уже 15 лет и никогда не видела, чтобы участки нашей зоны наблюдения относились к такой категории опасности», — сказала метеоролог Алисия Роман.

В северных пригородах индекс превысил 900. Это значение оказалось в 20 раз выше нормы, установленной ВОЗ. Чикаго оказался городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице и следить за самочувствием. Среди возможных симптомов воздействия загрязненного воздуха назвали кашель, хрипоту и одышку.

Задымление вызвали крупные лесные пожары, охватившие несколько регионов Канады. Пожарные и экстренные службы продолжают тушить возгорания и ликвидировать их последствия. Желтый смог и запах дыма из соседней страны ветер уже донес до Нью-Йорка.