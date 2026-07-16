Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до Нью-Йорка

На Нью-Йорк опустилась желтая дымка из-за лесных пожаров в Канаде. Индекс качества воздуха в мегаполисе достиг опасной отметки. Об этом сообщил ТАСС .

С самого утра в Нью-Йорке ощущался запах гари. Ветра принесли из Канады желтый смог. Некоторые жители надели защитные маски, чтобы не вдыхать опасные вещества, ведь индекс качества воздуха достиг низкой отметки в 179 баллов, которая указывает на вред здоровью.

По состоянию на 15 июля в Канаде насчитывалось более 830 очагов лесных пожаров, сообщил ABC News. Самые крупные разгорелись в Онтарио, уничтожая густые леса и выбрасывая в воздух большое количество дыма. Огонь перекинулся на США, с десяток возгораний зарегистрировали на севере Миннесоты.

Ранее крупные лесные пожары охватили северо- и юго-запад Штатов. В одной только Юте горели 9,7 тысячи гектаров.